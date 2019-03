Gaslek bij wegenwerken jaagt honderdtal buurtbewoners uit huis Lieven Samyn

05 maart 2019

18u54

Bron: Lieven Samyn 0 Kortrijk Door een gaslek aan een middendrukleiding in de buurt van de Veemarkt in Kortrijk zijn dinsdagnamiddag een honderdtal omwonenden geëvacueerd. Een kraan die bij wegenwerken in de Wandelingstraat een leiding raakte, lag aan de oorzaak van het euvel. “Voor de tweede keer in één week verliep de hulpverlening erg vlot”, stelde burgemeester Vincent Van Quickenborne tevreden vast.

Rond 15.30 uur was plots een luid sissend geluid in het centrum van de stad te horen. Bij werken aan de nutsleidingen bij de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Wandelingstraat had een kraan van de firma Growebo een gasleiding op middendruk geraakt. Dat gebeurde op het stuk tussen de Sint-Antoniuskerk en de spoorweg. De brandweer van de zone Fluvia snelde meteen ter plaatse en stelde meteen een perimeter van 100 meter in. Bewoners uit de Pluim-, Wandeling- en Veldstraat in die straal moesten hun woning, appartement, studentenhuis of winkel verlaten. “Plots klopte en belde de brandweer aan ons studentenhuis aan”, vertelt studente Aiko Nabarro (20) uit Antwerpen. “Mijn lessen aan Howest waren rond 13.30 uur ten einde. Ik was op mijn kamer aan het werk maar moest meteen naar buiten, net als mijn tien kot- en studiegenoten.” Aiko bleef net als vele anderen in de buurt rondhangen. Zij ging zoals de meesten niet in op het aanbod om naar het dienstencentrum De Zonnewijzer in de Lange Meersstraat te gaan.

Winkel dicht

Stephan Willemeyns van de Play It Airsoftshop in de Wandelingstraat moest noodgedwongen de deuren van zijn winkel dicht doen. “Een groot gaslek!”, vertelde de brandweer me. “Ik nam de hond van mijn dochter mee en ging naar buiten. Je hoorde het gas goed ontsnappen. Maar er is niets ontploft dus er is erger vermeden. Ik maakte tijdens de evacuatie een wandelingetje met de hond in het Groeningepark. Nu wacht ik hier op de stoep tot ik mag terugkeren. Het regent niet, het is niet koud. Mijn dochter stelde voor om me te komen halen maar ik wees dat aanbod af.

Herstelling

Ongeveer een uur nadat het gaslek was ontstaan, kon Fluvius de getroffen leiding afsluiten en het resterende gas gecontroleerd laten ontsnappen. Tegen 17u30 was er een voorlopige herstelling en mocht iedereen naar huis terugkeren. De definitieve herstelling liet nog een tweetal uur langer op zich wachten. Om dat vlot te laten verlopen, moesten de Guldensporenscholen, het Groeningeheem, De Zonnewijzer en winkelcentrum K in Kortrijk het tijdelijk zonder gas doen.

Vlotte evacuatie en hulpverlening

Burgemeester Vincent Van Quickenborne kwam ter plaatse een kijkje nemen en stelde vast dat de hulpverlening voor de tweede keer in amper één week tijd vlot verliep. Vorige dinsdagnacht brandden de glijbanen en de toren van het gloednieuwe zwembad op Kortrijk Weide af.