GAS-boete voor peuken op de grond? Cafébaas hangt nu al asbakken op aan gevel Peter Lanssens

27 maart 2019

13u16 0 Kortrijk Wie het vanaf september nog waagt om een peuk of kauwgom op de grond te gooien in Kortrijk, krijgt een GAS-boete van 55 euro. Johan Verniest, uitbater van café St-Georges in het winkel-wandelgebied, speelt daar nu al op in. Aan zijn gevel hangen zes wandasbakken. “Zo laten we de klanten alvast wennen”, zegt Johan Verniest (52). Het stadsbestuur vindt dergelijke initiatieven verstandig.

25 anonieme GAS-vaststellers gaan vanaf september op pad om mensen, die een peuk of kauwgom op de grond gooien, op heterdaad te betrappen. Ze zullen overtreders aanspreken, hun identiteit vragen en een GAS-boete van 55 euro laten opsturen. Het wordt dus opletten, ook voor wie op een terras zit. “Ik zei vroeger zelf altijd ‘gooi de peuken maar op de grond, ik veeg ze ’s avonds toch op’”, zegt Johan Verniest, uitbater van café St-Georges op de hoek van de Voorstraat en de Sint-Jansstraat. “Ik wil niet dat mijn klanten GAS-boetes riskeren. Daarom grijp ik nu zelf in. Niet door asbakken op de tafels te zetten buiten. Die peuken waaien daar toch uit, assen belanden in drankjes, dat is gewoon een vuile boel. Ik heb nu wel zes wandasbakken aan de gevel bevestigd. Aan een kostprijs van een goeie 30 euro per bak. Een goedkoop model dus, dat ik na wat speurwerk op de site van kantoormaterialen Albeka.nl in Nederland vond. Er zijn al andere horecabazen in Kortrijk die ook interesse hebben in mijn wandasbakken.”

100 peuken per dag

Johan Verniest rookt zelf al 35 jaar. Toch staat hij achter de GAS-boetes voor wie een peuk op de grond gooit, vanaf september. “Het klopt dat peuken vies zijn en slecht voor het klimaat”, zegt de cafébaas. “Niet dat ik nu van plan ben om te stoppen, maar ik snap wel dat het stadsbestuur zo’n maatregel neemt. Of zes wandasbakken aan de gevel van café St-Georges niet wat te veel van het goeie is? Helemaal niet, want op drukke dagen zitten er tot zestig mensen tegelijk op mijn terras. Die moeten nu niet ver lopen om hun peuk in een wandasbak te deponeren. Ik maak het hen liever zo makkelijk mogelijk, anders belanden er toch weer peuken op de grond. Het kan soms erg zijn hoor. Het is op een drukke dag niet uitzonderlijk dat ik tot honderd peuken opveeg.”

Kwijtschelding terrastaks?

Sommige horecabazen vinden dat Johan Verniest te hard van stapel loopt omdat er mogelijk uniforme asbakken op komst zijn, in een regie van de stad. “We hebben nog niet beslist hoe we het aanpakken, er komt hierover nog een overleg met de cafébazen en Horeca Zuid-West-Vlaanderen”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “In afwachting is het heel verstandig als cafébaas om nu al in te grijpen en de klanten erop te wijzen dat er verandering op komst is, zoals Johan Verniest doet. Zo hebben de klanten alle tijd om hun gedrag te veranderen”, zegt Ruth Vandenberghe. Ook interessant: wie als horecabaas in overleg met de stad in kwalitatieve terrassen investeert en maatregelen neemt tegen peuken op de grond, betaalt vanaf 2020 mogelijk geen terrastaks meer. De stad kan door die vrijstelling wel tot 60.000 euro mislopen. “Er is nog niets beslist over het wegvallen van de terrastaks. Ook hierover volgt nog overleg”, aldus Ruth Vandenberghe. Er zijn tot slot ook cafébazen die zich afvragen of investeren in (wand)asbakken wel nodig is. Ze verwijzen naar een mogelijk rookverbod op terrassen in België. Maar zo’n doorgedreven rookverbod is niet voor binnenkort, omdat er nog lang geen consensus rond is. Mogelijk komt het er nooit. Zelfs Kom op tegen Kanker is niet echt voorstander van een totaalverbod op roken in publieke ruimtes, omdat er voor zo’n doorgedreven aanpak geen draagvlak is.