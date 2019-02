Garage volledig uitgebrand in tuin sociale woning LSI

Bron: LSI 0

In Kortrijk is rond vrijdagavond rond halfzeven de losstaande garage van een sociale woning uitgebrand. Omwonenden merkten op dat er plots heel wat rook uit de garagebox in de Louis Pasteurlaan kwam en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende garagebox van een andere woning. In de garage zelf is alles verloren. De ruimte stond propvol met was- en droogmachines, stoelen, zetels en ander brandbaar materiaal. Er was ook een ontploffing te horen, wellicht van een kampvuurgasfles. Op het ogenblik van de brand was het gezin van Afrikaanse origine dat in de woning woont niet thuis. De woning zelf bleef gevrijwaard. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.