Garage Vanderhaeghen vanaf nu deel van Top Motors groep

Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

16u51 0

Volkswagen garage VDH Motors uit Kortrijk maakt sinds januari dit jaar deel uit van de dealergroepering Top Motors uit Wevelgem. Zaakvoerders Celine en Stanie Vanderhaeghen blijven aan het roer van de garage die nu dus mee opgaat in de groepering. Sinds enkele jaren werkt Top Motors aan een schaalvergroting in hun verkoopregio. Ze willen hierbij de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Volkswagen sterker vertegenwoordigen in de as Kortrijk-Roeselare. In 2008 nam Top Motors al garage Maes & Zn in Roeselare en Ingelmunster over. Sinds januari is Top Motors uit Wevelgem dus actief vanuit drie locaties in West-Vlaanderen: Wevelgem, Kortrijk en Roeselare. In het voorjaar van 2019 neemt Top Motors ook nog hun nieuwbouw langs de Rijksweg in Roeselare in gebruik. Daar zullen alle merken van de groep onder één dak vertegenwoordigd worden.