Game Mania komt naar K 15 maart 2018

De speciaalketen in games Game Mania opent op vrijdag 23 maart een nieuwe vestiging in K.





Het is niet de enige vernieuwing in het winkelcentrum, waar op woensdag 28 maart ook een nieuwe winkel van modehuis Scotch & Soda de deuren opent. En dan is er nog een nieuwe glijbaan voor kinderen in de winkel van kledingretailer JBC, die op zaterdag 31 maart ingegleden wordt. Dat doen de personages Charlie Timmermans, Alex De Coninck en Jonas Van Loo van het populaire programma Ghost Rockers op jeugdzender Ketnet, om 14 uur. Iedereen is welkom op de schuifaf. (LPS)