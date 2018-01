Gainsbar op Vlasmarkt neemt nieuwe start 31 januari 2018

02u51 0 Kortrijk Gainsbar op de Vlasmarkt is heropend. De nieuwe uitbaters zijn Alexander Cheyns (28), Jasper Jacques (29) en Aaron Benoit (28). Gainsbar blijft een biercafé.

"Het aanbod is wel afgeslankt van zo'n 130 naar zo'n 70 bieren", zegt Jasper Jacques.





"We zetten nu wel meer op een seizoensgebonden aanbod in. We starten met het fruitbier Ladybuk van Gulden Spoor, Hel & Verdoemenis van De Molen, Alvinne Cuvée Freddy en De la Senne Winter Mess. Het interieur is opgefrist en gezelliger, met meer lichtinval ook waardoor het er groter uitziet. Blikvanger, op een witte wand, is een fresco (muurschildering, red.). Want Gainsbar besteedt voortaan ook aandacht aan cultuur. Zo geven we op de trappenhal exposities van lokale kunstenaars, fotografen en andere artiesten. Alle voorstellen zijn welkom. Gainsbar richt zich op een heel verscheiden publiek, iedereen is welkom, terwijl het hier nu ook iets meer een feestcafé is met regelmatig optredens van dj's. Ook nieuw zijn de openingsuren. Gainsbar is voortaan op weekdagen vanaf 12 uur open en in het weekend vanaf 14 uur. We zien het helemaal zitten, want we zaten hier al als klant toen Gainsbar in 2009 opende. We zijn hechte vrienden en wonen zelfs samen", zegt Jasper Jacques.





Een Bockor-pils, het café is eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste, kost 2 euro in Gainsbar. (LPS)