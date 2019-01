Gaat Kortrijk fietsparadijs Kopenhagen achterna? “Fietsstraten en zones 30 volstaan niét” Inwoners testen stadsbestuur met ambitieuze ideeën Peter Lanssens

21 januari 2019

17u30 0 Kortrijk De Grote Bevraging loopt goed in Kortrijk. In nog geen drie weken lieten al 2.922 Kortrijkzanen hun stem horen op www.kortrijk.be/de-grote-bevraging. En wat minstens even belangrijk is: je kan op de site ook je ideeën plaatsen. Er staan er al 81 op. Meest populaire idee: Kortrijk moet een voorbeeld nemen aan fietsparadijs Kopenhagen. Wat véél verder gaat dan fietsstraten voorzien.

“Maak van Kortrijk een échte fietsvriendelijke stad”, zette Lieven David op de site. “Niet met suggestiestroken, zones 30 en fietsstraten waar je als fietser in de goot gereden wordt en het onveilig is om met jonge kinderen te fietsen. ‘Copenhagenize’ Kortrijk”, aldus Lieven David. Zijn voorstel krijgt voorlopig het meeste bijval. Groen steunt, net zoals de Fietsersbond en de koepel voor een fietsbare stad Critical Mass Kortrijk. Wat ‘Copenhagenize’ in grote lijnen betekent? Waar mogelijk in straten aan beide zijden met stoepranden afgebakende fietspaden van minimum 2,3 meter breed aanleggen, extra fietsbruggen om nog snellere fietsverbindingen te krijgen, op treinen wagons voor fietsen inrichten, fietsrekken aan taxi’s voorzien enzomeer.

Evolutie, geen revolutie

Het stadsbestuur houdt met de beste ideeën rekening. “We voeren wel niet halsoverkop uit”, tempert schepen van ‘Kortrijk Spreekt’ Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “We gaan eerst na wat betaalbaar en haalbaar is. We gaan voor evolutie en niet voor een revolutie. Hetzelfde is bijvoorbeeld ook zo voor de al dan niet invoering van een lage-emissiezone om de meest vervuilende wagens uit de centra te weren. We doen dat sowieso niet van vandaag op morgen. Lever nu eerst zoveel mogelijk ideeën (er zijn al tal van leuke voorstellen zoals het vergroenen van invalswegen en het voorzien van leenbakfietsen op containerparken, red.) aan. Ja, ook niet-Kortrijkzanen kunnen zeker meedoen. Zo stopt het al dan niet invoeren van GAS-boetes van 55 euro voor wie een sigarettenpeuk op de grond gooit, niet aan onze stadsgrens. Een roker uit pakweg Lauwe, die op bezoek komt in Kortrijk, is ook betrokken partij.”

5.000 inwoners bereiken met tienpuntenplan

Hoe De Grote Bevraging nu verder loopt? 5.000 Kortrijkzanen bereiken is het doel. Dat gebeurt met een tienpuntenplan. Het stadsbestuur, gebiedswerkers en wijkteams gaan op 17 februari op stap in deelgemeenten en twee nog te bepalen wijken in Kortrijk. Om bewoners op de vijf stellingen (al dan niet GAS-boetes voor peuken op de grond, nog meer gerichte snelheidscontroles, vervuilend verkeer weren uit centra, meer middelen naar armoedesbestrijding en het stadsmagazine op papier of enkel online, red.) te laten antwoorden en ideeën in te dienen. Fracties dienen amendementen in op de gemeenteraad van 11 februari. Nog voorzien: bezoekers van wijk- en dienstverleningscentra, bewoners van aandachtswijken en Kortrijkzanen met een migratieachtergrond motiveren om mee te doen. De buurtcomités krijgen nu woensdag 23 januari om 19 uur info, in Hangar K. Op 19 februari zijn verenigingen en vrijwilligers aan de beurt, in de schouwburg. Eveneens voorzien: in dialoog gaan met een hele reeks partners zoals Unizo, Voka, Natuurpunt, Leiedal, het ziekenhuis AZ Groeninge, noem maar op. Er wordt een online oproep gelanceerd naar middelbare scholen en gebiedswerkers bezoeken klassen in de tweede en derde graad. Dezelfde aanpak in basisscholen waar kinderen gepolst worden naar hun dromen, met speciale aandacht voor het zesde leerjaar. Nog meer werk voor de gebiedswerkers, die ook de hogescholen Vives en Howest en universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk bezoeken. En tot slot: experten aanspreken om hun licht te werpen op de thema’s van het ontwerpplan ‘Kortrijk – beste stad van Vlaanderen’. Deadline voor de vijf stellingen en suggesties: 23 februari. Het definitieve plan wordt daarna op 11 maart voorgelegd aan de gemeenteraad.

