Ga eens bloemen kopen... Midden in de nacht 12 mei 2018

02u32 0 Kortrijk Agora LIFE in Kortrijk heeft een primeur voor de Benelux én Frankrijk. De groothandel in bloemen, planten en benodigdheden is zeven dag op zeven en de klok rond open.

Wie er als professioneel bloemist of zaakvoerder van een tuincentrum koopt, kan dat dus ook 's nachts. Wat niét betekent dat er altijd personeel is. "Klanten krijgen een toegangscode om binnen te kunnen", zegt student marketing en stagiair Robin Depickere (21). "Ze nemen een kar, shoppen en scannen zelf. Ideaal voor wie bijvoorbeeld nog snel verse snijbloemen wil. We geven die klanten zo vertrouwen en scheppen een band met hen."





Foefelen? "Dat gebeurt niet", verzekert Depickere. "Er hangen trouwens camera's. We geven enkel bloemisten en mensen van tuincentra een code, geen particulieren. We kunnen hen op die manier elk moment ondersteunen en bevoorraden. Zo is het momenteel razend druk, met het Moederdag-weekend. Onze professionele klanten komen vooral uit West- en Oost-Vlaanderen, Henegouwen en de streek tussen Rijsel en Kortrijk."





Het pilootproject loopt alvast prima en de klanten zijn er tevreden. Als dat zo blijft, wordt het systeem met code en zelfscanner in 2019 ook in andere groothandels van Agora LIFE gelanceerd.





(LPS)