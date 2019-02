Fusie tussen acht organisaties moet kwetsbaren nog beter ondersteunen: “Groep Ubuntu x 8k gaat voor warme maatschappij waar iedereen zich goed voelt”

Maxime Petit

02 februari 2019

19u29 0 Kortrijk Groep Ubuntu, den achtkanter, Comforte, Hise, EPO2, De Stroom, De Drie Wijzen en tAlternatief vormen sinds begin dit jaar één vooruitstrevend orgaan dat kwetsbare doelgroepen moeten ondersteunen op verschillende domeinen. Het grote publiek kon zaterdag kennismaken met de nieuwe sociale netwerkorganisatie die voortaan als Groep Ubuntu x 8k door het leven gaat.

De drukte in Den Depart bewijst dat er wel degelijk een groot draagvlak is voor dergelijke initiatieven. Zo’n 2000 nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen en zij zagen aan de hand van infostands en workshiops hoe Groep Ubuntu x 8K ondersteuning biedt in vrije tijd, werken, wonen, gezin, mobiliteit en therapie. “Samen vormen we een sterke, veerkrachtige sociale onderneming met een aanbod voor zuid-West- en zuid-Oost-Vlaanderen”, zegt gedelegeerd bestuurder Petra Vercruysse. “Momenteel stelt Groep Ubuntu x 8K meer dan 600 mensen te werk, waaronder 250 binnen de sociale economie. In totaal doen bijna 1.000 mensen een beroep op onze diensten. We delen onze expertises en breiden ons aanbod uit voor verschillende doelgroepen: mensen met een verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende motorische problematiek, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met autisme, mensen met een sensoriële beperking, gezinnen en kinderen én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken dus sectoroverschrijdend. We geloven er immers sterk in dat we net met die combinatie van ondersteuning en sociale economie een perfect aanbod op maat van elk individu kunnen ontwikkelen en uitwerken, en elkaar kunnen versterken. We gaan voor een warme maatschappij waarin iedereen zich goed voelt”, voegt Petra er nog aan toe.

Medewerkster Catherine Bodequin toont aan dat de werking wel degelijk de vruchten afwerpt. “Fabien uit Kortrijk behoorde tot anderhalf jaar geleden ook tot een kwetsbare groep. Gedurende zes jaar was hij werkloos en nergens op de reguliere arbeidsmarkt kwam hij nog aan de bak. Wij hebben hem aangezet tot vrijwilligerswerk in een printatelier waar vooral mensen met een handicap actief zijn. Het heeft voor hem de deur geopend naar een vaste betrekking in het normale arbeidscircuit bij Febelco waar hij ondertussen al anderhalf jaar fungeert als chauffeur.”

De 28-jarige Kevin uit Kuurne is een opvallende aanwezig tijdens de workshops. Hij kampt met een beperking maar vertelt trots over zijn avonturen bij de nieuwe sociale netwerkorganisatie. “Ik heb ondertussen al twee jobs kunnen bemachtigen. Ik werk deeltijds in het atelier van een pottenbakkerij en op vrijdagvoormiddag kan ik aan de slag in een autogarage waar ik onder begeleiding de banden controleer, naar de autokeuring ga en help in het magazijn. Ik ben hier vandaag aanwezig omdat ik lotgenoten ook warm wil maken voor begeleid werken.”

Meer weten over de werking of zelf vrijwilliger worden? Surf naar www.groepubuntux8k.be