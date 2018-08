Frituur vat vuur 25 augustus 2018

In de Jan Breydellaan in Kortrijk g-heeft gisterennamiddag omstreeks 15.30 uur een elektrische frituur vuur gevat. De bewoner slaagde erin om een vuurdeken over de frituur te gooien, maar de vlammen sloegen al in de dampkap. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Het aanrecht in de keuken en de dampkap liepen brandschade op. De rest van de woning liep vooral rookschade op, maar is niet onbewoonbaar. Niemand raakte gewond. (AHK)