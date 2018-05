Frituur Bertrand stopt op KVK SUPPORTERS SMULDEN 43 JAAR VAN FRIETJES ERIK DE BLOCK EN PETER LANSSENS

16 mei 2018

02u35 0 Kortrijk Frituur Bertrand stilde liefst 43 jaar de honger van de supporters van KV Kortrijk. Die mooie periode is nu definitief voorbij. "Het werd te zwaar", vertelt Jeannine Decock (73). Frituur Bertrand blijft wél kermissen doen.

Ze zullen de lekkere pakjes friet en de worsten en hamburgers van frituur Bertrand missen, de fans van eersteklasser KV Kortrijk. Jeannine Decock, de weduwe van wijlen geliefd volksfiguur Bertrand Coussens (75) die bijna twee jaar geleden overleed, en dochter Heidi Coussens (47) kregen afgelopen vrijdag hulde op het veld van het Guldensporenstadion. De fans riepen 'merci Bertrand, merci Jeannine'.





Zelfs de reus, een tijdje geleden ter ere van Bertrand gemaakt, ontbrak niet op de hulde. Frituur Bertrand stond met vijf kramen aan het Guldensporenstadion, maar het was ooit anders. "Bertrand begon 43 jaar geleden met een worstenbakje en mosterdpot, meer niet. Alhoewel, het waren hotdogs destijds, want hamburgers en braadworsten had je in 1975 nog niet", blikt Jeannine Decock terug.





"Claude Verspaille, toen nog een tiener en later speler van KV Kortrijk, liep destijds met Bertrand mee om het geld te ontvangen van de verkochte hotdogs. Later hadden we enkel een tafeltje met daarop frituursnacks. Met een paraplu tegen de regen ook, die we gewoon met een touw aan een gasfles spanden zodat de paraplu niet zou wegwaaien als er wind was. Om maar te zeggen dat het bij momenten niet makkelijk werken was."





Waregemfans

Bertrand zag de spelers van 'de veekaa' graag.





"Ik herinner me dat hij na de training soms wafels bakte of pasta met vis voor hen klaarmaakte", vervolgt Jeannine Decock. "Ze waardeerden hem. Bertrand wilde enkele jaren voor zijn overlijden al stoppen met KV Kortrijk. Maar hij twijfelde en kon geen afscheid nemen. Het was zijn leven, tussen de mensen zijn. We zetten nu alsnog het contract met KVK stop omdat het te zwaar wordt voor mij. En omdat het niet evident is om genoeg personeelsleden te vinden die in het weekend willen werken. We gaan de supporters missen. We kennen er zoveel mensen. Sommige supporters kwamen al jaren frietjes eten bij ons. Problemen hadden we nooit. Behalve met de rivalen van SV Zulte Waregem, die ons personeel uitscholden. Onze mensen deden nochtans gewoon hun werk."





Voor alle duidelijkheid: frituur Bertrand stopt niet. Ze blijven van de krokusvakantie tot midden oktober kermissen afschuimen. Dat zijn er zo'n 70 per jaar. Van Brugge tot Moeskroen, ze staan in onze provincie overal met hun frietjes, oliebollen, hamburgers en worsten. De toekomst is verzekerd. Niet enkel dankzij Heidi Coussens en haar man Marnix Vroman (55). Want ook kleinzoon Thibault (25) startte enkele jaren geleden in de familiezaak.