Freinetschool 'tvier start nieuwe inschrijvingen 05 maart 2018

02u37 1 Kortrijk Het eerste schooljaar voor de gloednieuwe freinetschool 'tvier in Kortrijk loopt goed met 50 leerlingen in het eerste middelbaar. Zaterdag zijn de aanmeldingen gestart voor de nieuwe eerstejaars van volgend schooljaar.

"We willen klein blijven en langzaam groeien, vandaar dat we slechts 66 plaatsen hebben voor de nieuwe eerstejaars in september", vertelt beleidsmedewerker An Algoed. Tijdens twee voorbije infoavonden waren vele geïnteresseerde ouders en kinderen aanwezig. Zaterdag konden ze zich aanmelden én volgende week wordt dan chronologisch ingeschreven. "Hoeveel aanmeldingen er zaterdag waren, vertel ik liever niet. Het kan een vertekend beeld geven dat we al vol zitten, terwijl wellicht niet elke aangemelde leerling zich ook effectief zal inschrijven." Een van de nieuwe leerlingen wordt alvast Myrthe Vanwalleghem (11) uit Wevelgem, het nichtje van gewezen turnster Aagje Vanwalleghem. Myrthe kwam zich zaterdag aanmelden met oma Hilde, de mama van Aagje. "Myrthe volgt nu les in De Levensboom in Wevelgem. Een vervolg in het freinetonderwijs lijkt dus logisch. Zelf was ik onderwijzer in het klassieke onderwijs, maar ik gaf vaak les volgens de leer van Freinet", vertelt oma Hilde. (XCR)