Freek Quartier ziet met de Fabeltjeskrant ‘zijn’ film in de bioscoop belanden: “Twee jaar fulltime mee bezig geweest” Joyce Mesdag

02 april 2019

14u04 0 Kortrijk Vanaf morgen woensdag kunnen we met zijn allen naar de ‘Fabeltjeskrantfilm’. 50 jaar nadat de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant op televisie werd uitgezonden, beleven de dieren uit het Grote Dierenbos nieuwe avonturen in een nieuwe 3D-animatieversie. Regisseur Freek Quartier uit Bellegem genoot met volle teugen van ‘zijn’ avant-première afgelopen zaterdag.

Dat de producer van de nieuwe Fabeltjeskrant bij Freek terechtkwam, is niet zo vreemd. Hij heeft onder meer de animatie gedaan voor de recentste Asterix-film en hij verzorgde ook al de visual effects voor de K3-film Bengeltjes. Hij werkte in het verleden al vaker samen met productiehuis Grid FX, en ook voor dit project leek hij voor hen de geknipte persoon. “Als regisseur ben je bij elke stap nauw betrokken”, legt Freek uit. “Bij elke stap in het proces zijn er specialisten present, zoals scenarioschrijvers en grafische vormgevers. Als regisseur ben je de coördinator die al die stappen op elkaar afstemt.”

Herwerking

De nieuwe fabeltjeskrant is een herwerking van de oorspronkelijke reeks. “Het was niet de bedoeling om een louter nostalgische versie te maken van de Fabeltjeskrant en enkel volwassenen aan te spreken die met de reeks opgroeiden. We wilden een Fabeltjeskrant maken die ook de jonge kijkertjes van nu zou kunnen bekoren, en dat is gelukt, vind ik. De woordgrapjes, taalspelletjes en referenties in maken het ook extra leuk voor volwassenen.”

Van Bor de Wolf tot Gerrit Postduif

Aan kleurrijke personages is er alvast geen gebrek. Naast Meneer de Uil heb je onder meer ook nog Bor de Wolf, Lowieke de Vos, Juffrouw Ooievaar, Truus de Mier en Gerrit Postduif. Heeft Freek zelf een favoriet personage? “Dat wordt mij geregeld gevraagd, maar eigenlijk niet”, zegt hij. “De personages vormen samen een afspiegeling van onze maatschappij. De verscheidenheid van al die typetjes en die wisselwerking tussen hen maakt het net zo interessant en humoristisch. Ik kan er echt géén uitpikken, ze maken elkaar leuk.”

Mooie reacties

Het grote publiek kan vanaf woensdag de film volgen, maar de avant-première was zaterdag al. “Dat gaf toch wel een speciaal gevoel, om in de bioscoopzaal naar ‘mijn’ film te kunnen kijken”, zegt Freek. “Het leukst vond ik de reacties van de mensen rondom mij. Als je zó lang met een project bezig bent, en er dag in dag uit met je neus op zit, kan je er op den duur niet meer met een frisse blik naar kijken. Dan is het echt super om te horen hoe mensen die voor het eerst naar de nieuwe Fabeltjeskrant kijken, het resultaat toch blijken te smaken.”

De Fabeltjeskrantfilm bundelt drie lange afleveringen. Daarna wordt nog verder gewerkt aan 52 kortere afleveringen die op televisie zullen uitgezonden worden. Waar en wanneer is nog niet duidelijk.

Twee jaar werk

Voor Freek nadert het Fabeltjeskrantproject sowieso de ontknoping. “Ik ben een kleine twee jaar fulltime bezig geweest met de Fabeltjeskrant. Nu de film af is, zit het grootste deel van mijn werk erop. Ik werk nog mee aan de serie, maar eerder in de achtergrond. Dat betekent ook dat ik opnieuw de handen vrij heb voor andere projecten.” En die zitten er al aan te komen. “Er zitten interessante dingen bij met internationale partners. Hoewel ik erg enthousiast ben, kan ik daar voorlopig nog niet veel over kwijt. Maar ik hou jullie op de hoogte.”