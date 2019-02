Franse dieven beroven oudjes op straat van halsketting, nu kijken ze op tegen één jaar cel VHS

21 februari 2019

18u52 0 Kortrijk Weerloze oude dames beroven op straat. Dat was het plan van twee Franse dieven van 21 en 29 jaar. Ze sloegen toe in Avelgem, Kortrijk en Doornik, maar liepen uiteindelijk toch tegen de lamp. Het leverde hen één jaar effectief op. De slachtoffers waren diep onder de indruk.

Suzanna P. uit Avelgem was op 10 juni vorig jaar het eerste slachtoffer van het duo, dat eerder al voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. Ze beroofden de vrouw van haar vergulde halsketting en een massief gouden armband. De armband was een erfstuk, haar grootmoeder had het de vrouw vele jaren geleden cadeau gegeven. Suzanna P. was bijzonder aangeslagen na de overval, waarbij ze overigens ook lichtgewond raakte.

Drie dagen later sloegen de gangsters opnieuw toe, deze keer in Kortrijk. Daar werd Rachelle D. aan haar woning beroofd van haar juwelen. Dat gebeurde toen de vrouw met haar echtgenoot vrijwilligerswerk had gedaan in het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Witte Renault Twingo duikt steeds weer op

Het Kortrijkse slachtoffer en een getuige zagen hoe de dieven in een klein wit voertuig stapten, een Renault Twingo. Die wagen was even daarvoor in Avelgem al gespot door een ANPR-camera op de E17 in Rekkem. Na de feiten in Kortrijk reden de dieven ermee naar Froyennes bij Doornik, waar ze ook een diefstal met geweld pleegden. En wéér kwam hetzelfde voertuig in beeld. De twee inzittenden werden enkele dagen nadien ook gefilmd toen ze door de Diamantwijk in Antwerpen reden. Het leidde tot hun identificatie, maar het duurde nog maanden voor ze werden aangehouden in Frankrijk.

Sinds hun uitlevering aan ons land zitten ze in een Belgische cel. Dat blijft nog even zo, want ze werden allebei veroordeeld tot twee jaar, waarvan de helft effectief. Aan hun slachtoffers moeten ze 2.000 euro betalen.