Franse dementerende bejaarde rijdt kegels controlepost politie aan Alexander Haezebrouck

11 januari 2019

15u19 0 Kortrijk Een bejaarde man heeft woensdag de kegels van een controlepost van de politie in de Meensesteenweg in Kortrijk aangereden. Het bleek om een Franse dementerende parkinsonpatiënt te gaan, hij werd overgebracht naar het AZ Groeninge.

De politie slaagde erin om de Franse verwarde bejaarde bestuurder tijdig te doen stoppen. Na een controle bleken de Franse politiediensten al op zoek naar de man die een parkinsonpatiënt is. In samenspraak met de familie van de man en de hulpverlening in Frankrijk werd de bejaarde bestuurder overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Zijn familie is hem woensdagavond komen ophalen. De controlepost van de politie in de Meensesteenweg kaderde in een anti-inbraakactie van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). De politie hield zowel woensdag als donderdag anti-inbraakacties in verschillende wijken zoals de wijk Sint-Elisabeth en de Marksesteenweg in Kortrijk, De Brugsesteenweg in Kuurne en in de Torkonjestraat in Marke. In totaal werden 196 voertuigen en hun inzittenden grondig gecontroleerd. Eén bestuurder bleek in het bezit van softdrugs. Elf bestuurders waren niet in orde met hun verzekering, keuring of inschrijving. Zes bestuurders droegen hun gordel niet en nog eens zes bestuurders werden betrapt op het niet handenvrij bellen. De politie blijft vragen om zeker altijd het nummer 101 te bellen als je zelf iets verdacht opmerkt. De politie zal nog meer dergelijke controleacties uitvoeren in de nabije toekomst.