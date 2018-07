Franse cocaïnedealer in de cel 07 juli 2018

In Kortrijk is een 22-jarige Fransman uit Tourcoing opgepakt. Vanuit een woning in Kortrijk zorgde hij voor de verkoop van cocaïne in de streek van Waregem, Kortrijk en Menen. S.K. kwam in het vizier dankzij doorgedreven onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Mira. Met steun van een gespecialiseerde politie-eenheid van de politiezone Vlas kon de Fransman bij een inval in de woning in Kortrijk ingerekend worden. De speurders vonden er cocaïne in aparte zakjes, klaar voor verkoop, en 8.500 euro drugsgeld. Een vrouw die ook in de woning aanwezig was, bleek niets met de drugshandel te maken te hebben en werd vrijgelaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk besliste wel om de Fransman aan te houden. (LSI)