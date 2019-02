Franse brasserie César failliet Peter Lanssens

16 februari 2019

De rechtbank van koophandel heeft César op de Grote Markt, een naam als een klok, failliet verklaard. De Franse brasserie, in gewezen Café Français, opende bijna 21 jaar geleden, op 5 maart 1998. Zaakvoerder Renaat Demuynck (62) wenst liever geen commentaar te geven. De inboedel wordt verkocht. Het pand op de Grote Markt 2 is eigendom van InBev. De brouwerij zal wellicht op zoek gaan naar een nieuwe huurder, om het pand een nieuwe horeca-invulling te geven. César was gekend voor klassiekers, eigen aan het huis, zoals de aan tafel bereide steak tartaar. Vorig jaar nog was er een actie met waardebonnen, om het jubileum van de brasserie te vieren.