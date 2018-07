Frans feest op Veemarkt 13 juli 2018

Voor wie de nederlaag van de Rode Duivels tegen Les Bleus op het WK in Rusland al verteerd heeft, is er vandaag vrijdag 13 juli een Frans feest op de Veemarkt. Het evenement daags voor de Franse feestdag omvat vanaf 17 uur een avondmarkt met de beste Franse producten, een foodtruckfestival, een petanquetornooi en een optreden van de muzikanten van Guy et les Michelins. Ze nemen de aanwezigen mee op een reis richting Route de Soleil met een bouillabaisse van de beste Franstalige hits. Veemarkt Congé zet ook de handels- en horecazaken op het centrumplein in de kijker.





(LPS)