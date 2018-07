Frans en Jeannine 60 jaar gehuwd 12 juli 2018

Frans Popelier (78) en Jeannine Deroo (79) zijn in het stadhuis van Kortrijk ontvangen voor hun diamanten huwelijksjubileum. Frans was vooral vrachtwagenbestuurder, terwijl Jeannine zich over het gezin ontfermde. Het koppel kreeg twee kinderen: Pascal en wijlen Alain. Ze zijn ook de fiere opa en oma van drie kleinkinderen. De jubilarissen wonen in de deelgemeente Bissegem.





(LPS)