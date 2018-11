Frans duo veroordeeld voor inbraak 20 november 2018

Een jong duo uit Roubaix is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van één jaar tot vijftien maanden omdat ze in de nacht van 3 op 4 juli in een antiekzaak annex woning in Kortrijk inbraken.





Bij de inbraak verdween een Audi A6, iPhone, twee computers en zo'n 800 euro cash geld. Nog diezelfde nacht kon de gestolen wagen in Roubaix gespot worden door de politie. Het kwam tot een achtervolging waarbij de vier inzittenden van het voertuig opgepakt konden worden. Samy D. (21) zat met handschoenen achter het stuur, Massinissa A. (19) zat als passagier in de wagen. Volgens het Openbaar Ministerie pleegde zij ook de inbraak. Na vier maanden voorhechtenis bleven ze ontkennen maar de rechter oordeelde dat er toch genoeg bewijzingen en aanwijzingen waren dat zij ook bij de inbraak betrokken waren. (LSI)