Frans (101): “Mijn tip om oud te worden? Niét doodgaan” Peter Lanssens

11 december 2018

16u43 0 Kortrijk Frans Soetens vierde deze namiddag een bijzondere verjaardag in woonzorgcentrum Pottelberg, want de eeuweling is 101 jaar. Er zijn momenteel zeven 101-jarigen in Kortrijk.

Frans groeide in Zwevegem op als jongste in een gezin van liefst twaalf kinderen. Vader Gustaaf verdiende de kost als elektricien bij Bekaert, moeder Julie was huishoudster. Frans ging naar het VTI in Kortrijk en begon na zijn schooljaren een carrière als bediende bij steenkoolcentrale Intercom in Zwevegem. Hij ging later bij Electrabel in Kortrijk aan de slag, waar hij tot zijn pensioen bleef. Frans vond de liefde bij Alfonsine Ghistelinck. Ze kregen twee kinderen: Paul en wijlen Godelieve. Alfonsine overleed in 1968. Hij vond later opnieuw geluk in de liefde, toen hij Martha Putman leerde kennen. Frans heeft twee prachtige kleindochters: Sarah en Laura. Na zijn pensioen vulde Frans zijn dagen met kaarten en biljarten. Nu kijkt hij vooral televisie. Zijn geheim om zo oud te worden? “Niet doodgaan”, zegt Frans altijd lachend.