Frank en Frank krijgen allebei plekje op lijst sp.a 03 juli 2018

Toeval bestaat niet. In Kortrijk krijgen Frank Derycke (43) en Frank Holvoet (61) een plaats op de lijst van sp.a. Derycke is directeur van de secundaire school Athena campus Drie Hofsteden, terwijl Holvoet les geeft aan het derde leerjaar in basisschool Drie Hofsteden. Twee onderwijsmensen dus, maar ook twee muzikanten. Derycke is drummer van de Kortrijkse cultband Gèsman, terwijl Holvoet bassist is van de legendarische Kortrijkse punkband Definitivos. Frank Derycke strijdt tegen onverdraagzaamheid, verzuring en de graaicultuur. Frank Holvoet maakt zich zorgen over de 'keiharde en ijskoude verrechtsing'. (LPS)