Française terecht voor wisseltrucs

05 december 2018

Een 45-jarige Française die er afgelopen zomer bij vier bakkers en slagers in Kortrijk en Kuurne in slaagde om geld afhandig te maken via een wisseltruc riskeert voor de correctionele rechtbank een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. Zowel op 28 augustus als op 7 september stapte Antonine F. uit Valenciennes telkens een bakkerij of slagerij binnen en kocht voor enkele euro’s waren. Het kleine totaalbedrag betaalde ze met een biljet van 50 of 100 euro. Ondertussen startte ze een conversatie en creëerde verwarring waardoor ze niet alleen het wisselgeld, maar ook haar eigen biljet opnieuw in de zak kon stoppen.

Op 7 september kon ze uiteindelijk aan de Veemarkt in Kortrijk geklist en herkend worden. Ze gaf de feiten toe en toonde zich bereid 50 euro schadevergoeding te betalen aan bakkerij Markey uit Kuurne, die zich burgerlijke partij stelde. Vonnis op 19 december.