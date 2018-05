Foutje: MR Group plaatst 70 installaties per week 31 mei 2018

In onze krant kon u gisteren lezen dat Robin Maes, die met zijn Kortrijkse zaak MR Group hernieuwbare energiesystemen installeert, door JCI verkozen is tot Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar. Daarnaast was ook te lezen dat het bedrijf een 70-tal installaties plaatst bij particulieren in ons land, en een 10-tal in fabrieken in België, Duitsland en Nederland per jaar, maar dat moest per week zijn. Onze excuses hiervoor. (JME)