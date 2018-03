Foutgeparkeerde auto's zover het oog reikt 19 maart 2018

02u42 0

De Broelkaai stond zondag vol foutgeparkeerde wagens. De Broel- en Verzetskaai zijn sinds de verlaging van de Leieboorden een woonerf. Parkeren is er verboden. Veel mensen weten dat nog niet. De straf is een GAS-boete van 55 euro. Gisteren bleef het bij een verwittiging. Dat is ook de komende twee weken zo. Daarna is het ernst. "Ik ben verbolgen. Chauffeurs reden zelfs over de pas aangelegde plantvakken", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Ze mogen blij zijn dat ze maar een verwittiging kregen." Veel interesse in de verlaagde Leieboordentrouwens zondag, want Groen hield 's middags een barbecue aan de Broelkaai. En riep op om er meer aandacht te hebben voor groen zoals het plaatsen van bloem- en plantenbakken.





BBQ-zone

Groen vraagt verder om een zone af te bakenen waar mensen kunnen barbecueën. "De eenvoud van de verlaagde Leieboorden is net een troef. We gaan dat niet verstoren door het vol bloembakken te zetten", zegt schepen Weydts. "Een BBQ-zone? Ik wil dat bekijken, al wordt het wel opletten voor vetplekken", stelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Niet vergeten ook dat er op wandelafstand al een publieke barbecue is, in het Begijnhofpark", besluit hij.(LPS)