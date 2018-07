Fotowedstrijd 30 juli 2018

De stad Kortrijk organiseert tijdens de zomermaanden een fotowedstrijd. Iedereen kan meedoen, op één voorwaarde: de Kortrijkse strandbal moet een hoofdrol spelen op de foto. Je kan de gratis strandbal afhalen in de bib in de Leiestraat, bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark of in de cafetaria van het openluchtzwembad in de Abdijkaai. je beste foto post je op Instagram met de hashtag #zomerinkortrijk, of je mailt hem naar communicatie@kortrijk.be, vóór 31 augustus.





De origineelste foto(graaf) wordt beloond met een tablet. Vier andere laureaten ontvangen een Kortrijk Cadeaubon ter waarde van 50 euro. Meer info vind je op www.kortrijk.be (JME)