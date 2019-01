FOTOREEKS. Sneeuwtapijt over Kortrijk, zicht uit K-Tower Peter Lanssens

24 januari 2019

12u28 0

De lokale stadsfotograaf Tony Decruyenaere kreeg woensdagochtend om 11 uur de kans om vanuit een appartement in K-Tower foto’s te nemen van het sneeuwtapijt dat over Kortrijk ligt. Het levert enkele prachtige kiekjes op, onder meer van de omgeving van de Ijzerkaai en de Broeltorens, Overleie, de Collegebrug en het Albertpark nabij het gewezen ziekenhuis Sint-Maarten. We geven een selectie van zes van zijn sneeuwfoto’s mee.