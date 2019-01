FOTOREEKS. Kortrijk kleurt maagdelijk wit Peter Lanssens

23 januari 2019

Het was vanmorgen vroeg zelden zo rustig in Kortrijk, nadat het afgelopen nacht vrij hevig sneeuwde. Een sneeuwtapijt van tien centimeter dik legt een deken van stilte over de stad. Kortrijk kleurt maagdelijk wit. De lokale stadsfotograaf en bekende Kortrijkzaan Tony Decruyenaere trok er voor dag en dauw op uit. We laten u meegenieten van enkele van zijn beelden. Voor wie straks de weg op moet, wees voorzichtig.