FOTOREEKS 3. Nog stiller op begraafplaats Sint-Jan, door de sneeuw Peter Lanssens

23 januari 2019

Onze fotograaf Henk Deleu trok deze voormiddag ook naar begraafplaats Sint-Jan, aan de Meensesteenweg in Kortrijk. Waar de sfeer vandaag nog serener is dan op andere dagen. Want de sneeuw zorgt voor stilte. En die stilte is net kenmerkend voor wie een geliefde bezoekt op een begraafplaats of kerkhof.