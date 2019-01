FOTOREEKS 2. PRACHTIGE SNEEUWTAFERELEN IN KORTRIJK. Peter Lanssens

23 januari 2019

09u14 0

Henk Deleu, fotograaf van Het Laatste Nieuws, trok er deze voormiddag op uit in Kortrijk. Het resultaat is een reeks met prachtige sneeuwtaferelen, zoals aan de Broeltorens en in het Astridpark. Voor wie nog de weg op moet, wees waakzaam voor gladheid. Tot slot: de op sociale media aangekondigde sneeuwballengevechten in Kortrijk zijn een flop. Er daagde gisterenavond amper iemand op aan de verlaagde Leieboorden, een tweede evenement op het kerkplein van de wijk Sint-Jan werd in extremis nog geannuleerd en ook vanmorgen was er amper volk op een derde sneeuwballengevecht in de Sint-Amandslaan op Overleie. Wie doet beter?