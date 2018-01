Fotograaf stopt na 40 jaar met winkel DIRK DE KEYZER MAAKTE RUIM 500.000 BEELDEN PETER LANSSENS

27 januari 2018

03u47 0 Kortrijk Fotograaf Dirk De Keyzer (64) sluit na 40 jaar zijn winkel in de Voorstraat. Hij en zijn vrouw Caroline Vanpoucke (57) werden door familie en collega-handelaars verrast met een afscheidsfeest. "We stoppen met de winkel, maar we stoppen niét met werken", benadrukt Dirk, die ruim 500.000 beelden maakte.

Dirk De Keyzer, sinds 1972 bezeten door fotografie, opende in 1977 een eigen zaak in de Voorstraat 42 in het winkelwandelgebied. Hij sluit 40 jaar later een tijdperk af, want zijn winkel is sinds kort dicht.





Dirk en zijn vrouw werden donderdagavond door kinderen Josephine (29) en Laurens (24) en collega-handelaars verrast met een afscheidsfeest in café St.Georges. Waar hij met een knipoog een wegwerpcamera kreeg. Voor duizenden mensen uit Kortrijk en omliggende klinkt Dirk De Keyzer bekend in de oren. Want hij specialiseerde zich vooral in huwelijken, geboortes, communies en portretten van gezinnen. Hij verkocht ook zeer veel wenskaarten. "Ik had veel trouwe klanten, die van generatie op generatie beroep deden op mij. Zo deed ik bijvoorbeeld eerst hun huwelijk en vervolgens de geboorte, de doop, de communie en het huwelijk van hun kinderen. Ik maakte heel wat mee. Zo was er een tijd dat ik ook overleden mensen fotografeerde in het mortuarium, in opdracht van klanten. Die eerste opdrachten vergeet ik nooit. Zo liep ik eens bruusk tegen een tafel, waardoor het lijk er net niet af viel. Of die klanten die per se nog een foto van hun nonkel wilden voor hij begraven werd. Nonkel had wel een grote tulband rond zijn hoofd omdat hij zich door de kop had geschoten. Ik vergeet ook nooit hoe ik op vraag van een weduwe, haar man en drie kinderen waren verongelukt, de kisten op straat moest fotograferen, met een fabriek als achtergrond. Daar sta je dan als 'dikken bleu', omringd door duizend mensen, te mikken tot het er helemaal op kan. Een verschrikkelijk gevoel. Je zou voor minder weglopen."





Digitale fotografie

De fotografie is de voorbije 40 jaar helemaal veranderd. Vooral toen in 2000 de digitale fotografie zijn intrede deed. "Het was magischer vroeger, toen je je beeld op pellicule pas na het ontwikkelen kon zien", zegt Dirk. "Het favoriete manuele fototoestel waar ik in die tijd mee werkte, een Hasselblad, was geen sinecure. Je moest verdomd goed weten waar je mee bezig was om een beeld correct te hebben. Die nostalgie mag blijven, maar je moet noodgedwongen ook vernieuwen en jezelf overtuigen van de nieuwe mogelijkheden. Want digitale fotografie heeft ook wel voordelen. Zo kan je je beeld meteen bekijken en beoordelen. En ook technisch werd de analoge fotografie zeer snel ingehaald. Het gaat allemaal veel sneller nu. Neem nu foto's van een pasgeboren baby. Die heb je nu binnen de drie uur, in mijn beginjaren was dat de dag nadien."





Tentoonstelling

Hij zal de familiale sfeer missen in de Voorstraat, want de handelaars hebben er een zeer sterke band. "Al stoppen we niet, nu de winkel dicht is", zegt De Keyzer. "We blijven van thuis uit beschikbaar voor alle foto-opdrachten, voor aankoop van wens- en nieuwjaarskaarten, voor pasfoto's aan huis en voor decoratiefotografie. Mijn vrouw Caroline biedt bovendien een freelance ondersteuning aan in winkels of bedrijven of op evenementen. Ikzelf hoop nu wat meer tijd te hebben om te schilderen en te tekenen, want ik doe dat graag, naast fotografie. Mijn eigen stijl leunt aan bij het grafisme, met veel lijnen en vormen", besluit De Keyzer. Hij neemt definitief afscheid van zijn winkel met de expo 'my favorite pictures 1972-2017' in de Voorstraat 22 op zaterdag 10 februari van 12 tot 18 uur en op donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari van 14 tot 18 uur.





Info:0478/24.79.10, dirk.de.keyzer@skynet.be of dekeyzervanpoucke@gmail.com.