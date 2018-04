Forains kramen toch tevreden op 16 april 2018

02u31 0

De foorkramers mogen vandaag hun koffers pakken na een geslaagde paasfoor, ondanks een minder goeie start. "We zijn inderdaad heel slecht begonnen", zegt Jean Busch, woordvoerder van de forains. "Tot en met paasmaandag was het te koud. Maar meteen daarna is het beginnen beteren, met nog twee topweekends als kers op de taart." Busch is heel tevreden over de samenwerking met het stadsbestuur. "Twee jaar geleden konden we amper door één deur, maar dat is intussen helemaal niet meer het geval. Er is goed overlegd, en dankzij overleg en dialoog zijn we tot een foor gekomen waar iedereen zich in kon vinden. We hopen dat voor de volgende edities, waarbij de werken aan het station voor een uitdaging zullen zorgen, dat ook zo zal zijn." (JME)