Foorreiziger vrijuit na procedurefout 20 februari 2018

02u39 0

Een 23-jarige foorreiziger uit Tessenderlo is door de strafrechter in Kortrijk door een procedurefout vrijgesproken voor betrokkenheid bij een vechtpartij op 10 april 2015 in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Volgens de rechter werd hij enkel als getuige en niet als verdachte verhoord. Drie andere foorreizigers kregen wél voorwaardelijke celstraffen.





Nadat op de Kortrijkse paasfoor de laatste kramen hun deuren dicht hadden gedaan, zakten ook de vier foorkramers nog even naar 't straatje af om een pint te pakken. In een café kregen ze het aan de stok met een andere stamgast over een gestolen iPhone. Het kwam tot een schermutseling en de vermeende gsm-dief vluchtte weg. Het groepje foorreizigers liet het daar niet bij en achtervolgde de man. Kjell B. slaagde er in de man te tackelen. De drie anderen gaven hem rake klappen en schoppen. B. gaf tijdens zijn verhoor bij de politie toe dat hij het vluchtende slachtoffer voetje lichtte. Maar dat gebeurde tijdens een Salduzverhoor als getuige en niet als verdachte. Een procedurefout dus, waardoor de rechter met dat verhoor geen rekening kon houden. Het verhoor was het enige bewijsmateriaal tegen de jongeman. (LSI)