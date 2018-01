Foorkramers laten 'iPhone-dief' voor dood achter 30 januari 2018

02u33 0 Kortrijk Vier jonge foorkramers riskeren celstraffen tot zes maanden. Ze vielen bijna twee jaar geleden in het Straatje in Kortrijk een man aan, die ze nadien voor dood achterlieten. Aanleiding was een discussie over een gestolen iPhone.

De Paasfoor zat er op en dus besloten vier jonge foorkramers om een pint te pakken in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. In café Stradivarius kwam het tot geduw en getrek met een man, die een iPhone zou gestolen hebben. De man vluchtte het café uit, maar werd achtervolgd door de foorkramers. Die konden het tempo niet volgen. Toen de man merkte dat de foorkramers de achtervolging staakten, gooide hij een bierglas in de richting van het gezelschap. Dat werkte als een rode lap op een stier. Een van de daders was in een mum van tijd bij hem en werkte hem tegen de grond. Drie anderen begonnen hem te schoppen en te slaan. Het slachtoffer raakte daarbij ook lelijk toegetakeld aan het hoofd. "Hij werd voor dood achtergelaten", zegt de openbare aanklager. "De beelden van de bewakingscamera's in de buurt zijn ronduit hallucinant." Enkel foorkramer Kjell B. (23) uit Destelbergen vond het de moeite om zich voor de rechter te verantwoorden. August V. (21) uit Leuven, Yoram V. (20) uit Brussel en Geoffrey S. (34) uit Gent daagden niet op. Vonnis op 19 februari. (VHS)