Foodsharing Split

06 maart 2019

09u00 0 Kortrijk Foodsharing, een hip begrip dat populair wordt in de horeca verovert sinds vorige zomer ook Kortrijk. In restaurant Split vlakbij de verlaagde Leieboorden wordt foodsharing geïntroduceerd. Tijd dus om even te gaan proeven.

Foodsharing, het duikt overal op tegenwoordig. Van de huiskamer tot in de horeca. Ik ben de nieuwe hype niet meteen genegen én houd liever van een klassiek concept met een vol bord lekkers dat aan tafel gebracht wordt. Ik zou echter geen bourgondiër zijn als ik me niet even laat verleiden tot het nieuwe concept. En dus trokken we deze keer naar Split in de Kapucijnenstraat, een nieuw restaurant naast de gekende brasserie 't Eiland. Een strak en modern interieur nodigt uit om er te gaan tafelen. Bij gebrek aan plaats aan de gewone tafels, krijgen we een hoge tafel aangeboden. Op de website staat het concept mooi uitgelegd. “Het leven is om te delen. Ons concept draait dan ook om foodsharing. Met elkaar voor elkaar.” Ik had dat graag ook van de gastheer gehoord die ons verwelkomt. Een restaurant dat uitpakt met een nieuw concept zou dat spontaan kort moeten uitleggen bij het uitdelen van de kaart. Dat heb ik gemist, want anders hadden we beslist het hoofdgerecht ingeruild voor uitsluitend voorgerechten of bites to share. Het hoofdgerecht wordt immers op de klassieke manier aan tafel gebracht. Bij de bites to share krijg je een leeg bord en kleine gerechtjes op een plank of een groot bord om te eten.

Bij onze gin tonic kiezen we een small starter, een hapje voor bij het aperitief en kiezen voor de homemade dips to split. We krijgen een dip met butternut en aubergine, beiden pittig gekruid maar bijzonder lekker. De drie bites to share die we vervolgens bestellen, smaken alledrie verrukkelijk. Eerst krijgen we een toast met selectie van paddestoelen, vervolgens rundscannelloni met pesto en parmezaan en tot slot een winterse Taco met kip. Drie topgerechtjes qua smaak en kwaliteit. Dat smaakt naar meer bites, maar aangezien het klassieke eetpatroon in mijn hoofd overheerst, kiezen we een klassiek hoofdgerecht: een gevuld bord met een filet van kangoeroe, crosnes (Japanse aardappeltjes), rode biet en appel. Op de kaart met heel wat wereldwijnen kiezen we voor een rode, Chileense Valdivieso, een lekker wijntje voor een schappelijke 32 euro. Foodsharing, ik leerde het kennen en appreciëren. Meer van dat dus!

Split - Kapucijnenstraat 27 - 8500 Kortrijk - www.split-kortrijk.be

Voorgerecht: +/- 15 euro

Hoofdgerecht: +/- 29 euro

Open op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 18 tot 22 uur en op zondagmiddag van 11.30 tot 14 uur.

Onze score:

Eten 8/10

Bediening 7/10

Comfort 8/10