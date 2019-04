Foodsharing Split sluit eind april, overnemer gezocht Peter Lanssens

11 april 2019

19u32 0 Kortrijk Verrassend nieuws in de horecasector in Kortrijk. Waar het toch hoog aangeschreven Split eind april sluit. Het in foodsharing gespecialiseerd restaurant bevindt zich in de Kapucijnenstraat, aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. Het is nog geen jaar open.

Split werd eind juni 2018 geopend door Dieter De Clercq (31) en Gilles Verhaeghe (28), maar hun wegen gingen eerder professioneel uit elkaar. “Ik nam zelf ook rustig mijn tijd om alles op een rijtje te zetten en kom nu tot de conclusie dat twee horecazaken tegelijk runnen heel moeilijk is”, zegt Dieter De Clercq, die ook uitbater is van het populaire jongerencafé 56 in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat. “Het vergt heel veel van een mens. Ik doe het niet uit financiële overwegingen, enkel omdat het te veel aan het worden is. Dat geven ook mijn familie en vrienden trouwens aan. Ik schaam me helemaal niet om dat toe te geven. Ik blik tevreden terug op wat we van Split gemaakt hebben, maar ik wil me nu voluit concentreren op Café 56 en andere projecten”, aldus Dieter De Clercq. Wie zin heeft om foodsharing Split over te nemen: management@bvbabugattis.be.