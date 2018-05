Foodbar M opent deuren 08 mei 2018

Het winkelwandelgebied is een foodbar rijker. M opende in de Sint-Jansstraat, op een toplocatie rechtover een ingang van winkelcentrum K. Zaakvoerder Mario Dhont (43) zette er zijn decoratiewinkel Céline & Charlotte stop om het pand om te vormen tot de als 'landelijk chic' ingerichte foodbar M. De Kortrijkzaan baatte vroeger een soepbar uit in Gent en runt met M Events een foodtruck. Hij heeft dus ervaring. "Ik miste het sociaal contact. Er waren veel stille momenten in mijn decoratiewinkel", zegt hij. "Vandaar mijn beslissing om een horecazaak te openen. Zonder rechtstreeks te concurreren met collega's. Zo verkoop ik geen pasta omdat er in K al een pastabar is. En ik serveer ook geen frietjes, uit respect voor het nabijgelegen restaurant K De Karo." Wie naar foodbar M komt, kan er een mini- tot een stevig ontbijt nemen met een broodje met beleg, yoghurt met vers fruit, fruitsap en drie ontbijtkoekjes. Je kan er 's middags ook lunchen met onder meer salades met speciale groentjes, terwijl je er in de namiddag een pauze kan nemen met koffie of thee en gebak. Er zijn verder andere hapjes en drankjes verkrijgbaar zoals quiche, tapas, toasts, wijnen, bieren en gins van Copperhead en Blind Tiger. M is wekelijks van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur open. Meer info staat op de Facebookpagina 'M. ontbijt, lunch & koffie'. (LPS)