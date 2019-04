Food Act 13 wint topaward: “Initiatief herverdeelt jaarlijks 200 ton voedseloverschotten onder armen” Peter Lanssens

03 april 2019

10u50 0 Kortrijk Het Zuid-West-Vlaams voedseldistributieplatform Food Act 13 wint de Food Waste Award 2019, in de categorie ‘Lokale Besturen’. De uitreiking was dinsdag, op het Food Waste Fest in Brussel. Food Act 13 vindt en herverdeelt jaarlijks 200 ton voedseloverschotten onder armen. Food Act 13 doet het beter dan andere genomineerde projecten van de stad Gent en de federale overheid.

De 200 ton voedseloverschotten worden elkaar jaar gevonden bij warenhuizen, lokale handelaars en boeren en herverdeeld onder 2.500 gezinnen in armoede. Ze worden bereikt via 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in de regio, waaronder veertien OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen. “De Food Waste Awards belonen initiatieven die creatief, inventief en efficiënt voedselverlies beperken”, zeggen voorzitter Philippe De Coene en ondervoorzitter Bram Deloof van de overkoepelende sociale intercommunale voor welzijnsbeleid W13. “Food Act 13 zet fors op armoedebestrijding in. Een voedseldistributieplatform op dergelijke schaal is uniek in Vlaanderen. We kunnen zo voedsel in meer winkels ophalen, wat het aanbod voor mensen in armoede groter en diverser maakt.”

Minder CO2-uitstoot

Food Act 13 zit in de Weidenstraat in Kuurne bewust naast de Voedselbank West-Vlaanderen. Waar de voedseloverschotten een welgekomen aanvulling zijn op de voornamelijk droge voeding. Food Act 13 is ook een activeringsproject voor acht medewerkers, die na hun opleidings- en tewerkstellingstijd telkens doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Tot slot helpt Food Act 13 zelfs de klimaatopwarming tegengaan. Iedere bespaarde ton voedseloverschot zorgt namelijk voor 2,5 ton minder CO2-uitstoot. Food Act 13 groeide uit de schoot van Food Act Kortrijk. Het platform is actief in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Meer info: www.welzijn13.be.