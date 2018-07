Fonds steunt kanszoekende studenten 24 juli 2018

Serviceclub Lions Kortrijk Mercurius en het Streekfonds West-Vlaanderen richten het fonds Lions International Student Academy (Lisa) op. Lions Mercurius investeerde met Student Academy Mercurius (Sam) al enkele jaren in de ondersteuning van studenten die door sociale en/of financiële omstandigheden moeilijker de stap van het secundair naar het hoger onderwijs zetten. Het Sam-project, dat steun kreeg van ruim honderd West-Vlaamse bedrijven, groeide te snel voor Lions. Zo is er een intense samenwerking met secundaire scholen in de regio en het OCMW van Kortrijk. De nieuwe samenwerking, met Lisa als resultaat, laat nu toe om het project structureel toch verder te laten groeien. Lions houdt zich bezig met het werven en begeleiden van studenten. Het Streekfonds regelt het financieel en administratief beheer.





Info: info@streekfonds.be of tel. 056/23.70.39. (LPS)