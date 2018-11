Folterzaak met kotmoordverdachte uitgesteld 20 november 2018

02u22 1 Kortrijk Mohammad M.stuurde gisteren zijn kat naar de rechtbank. De man die verdacht wordt van de dubbele kotmoord in Kortrijk moest er zich verantwoorden voor het mishandelen van een man, samen met drie kompanen. De rechtzaak werd uitgesteld.

Van de vier verdachten daagde enkel Ali H. (25) uit Lendelede op. Hij is de neef van Mohammad M. en zit in de cel voor slagen aan zijn partner. De man werd door de politie gebracht. De andere drie beklaagden in de zaak waren niet aanwezig. Allemaal zijn ze verwant aan elkaar en van Afghaanse afkomst. Samen folterden ze een man. Het viertal sneed zijn haren af, trok zijn kledij uit en verplichtte hem alcohol en een pil in te slikken. Ook het slachtoffer was gisteren niet aanwezig in de rechtbank en stelt zich voorlopig geen burgerlijke partij. De zaak werd uitgesteld naar 3 december en zal dan volledig gepleit worden. Mohammad M. (20) is de jongeman die verdacht wordt van de dubbele moord in het studentenhuis in Kortrijk begin oktober. Hij zou toen Youlia Soboleva (19) uit Kuurne en Nessar Jamshidi (18) uit Kortrijk om het leven gebracht hebben met een mes. Mohammad M. ontkende vorige week de moorden te hebben gepleegd, maar het parket acht weinig geloof aan die verklaringen. (AHK)