Fluvia deelt 500 rookmelders uit 30 november 2018

Een pop-upshop rond brandveiligheid waarmee de brandweerzone Fluvia in september het grote publiek wilde sensibiliseren, werd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken bekroond als winnaar van de wedstrijd rond de 14-daagse van de Veiligheid. Met de slogan 'Elke rookmelder telt' vestigde Binnenlandse Zaken de aandacht op één van de kerntaken van brandpreventie. De pop-upshop van Fluvia was te zien in het stadhuis van Menen, het winkelcentrum K in Kortrijk en in Het Pand (Waregem). De zone kreeg als beloning 500 rookmelders. "Een opsteker, want in onze zone zijn er mensen die het niet zo breed hebben en die zo'n gratis rookmelder best kunnen gebruiken", zegt zonecommandant Frank Maertens. "Samen met de juiste instanties gaan we nu bekijken hoe de rookmelders bedeeld kunnen worden aan de mensen die ze nodig hebben." (VHS)