FlixBus komt, voor 4,99 euro van Kortrijk naar Rijsel Peter Lanssens

31 januari 2019

17u10 8 Kortrijk Een FlixBus nemen kan vanaf februari ook in Kortrijk. De populaire en goedkope busmaatschappij, die bestemmingen in Europa aandoet, opent een halte in de Kennedylaan.

Je kan aan de halte op Hoog Kortrijk op vrijdag, zaterdag en/of zondag naar acht bestemmingen vertrekken. Die zijn Rijsel en Lens in Frankrijk en Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Harlingen, Den Oever en Wieringerwerf in Nederland. Zo kan je al voor 4,99 euro de bus naar Rijsel nemen. Omgekeerd raken Nederlanders en Fransen nu ook vlotter en goedkoper in Kortrijk met het openbaar vervoer. Info: www.flixbus.be/bus/kortrijk.