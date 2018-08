Filmpje 'Kortrijk Drumt' al 21 miljoen keer bekeken 11 augustus 2018

02u30 0

Een eenvoudig filmpje over Kortrijk Drumt, het evenement op 1 juli waarbij 245 drummers samen een medley brachten aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, gaat viraal. Het filmpje van Veronique Kesteloot is al bijna 22 miljoen keer bekeken en op Facebook ruim 500.000 keer gedeeld. "Dat komt vooral omdat het in Brazilië is opgepikt, waar je op 19 augustus met Orquestra de Baterias een gelijkaardig initiatief hebt in Florianópolis", zegt Steve Carette van de drumschool van Gino Kesteloot uit Heule. "Sindsdien gaat het filmpje viraal. We proberen nu om enkele Brazilianen uit te nodigen naar Kortrijk Drumt in 2019 of zelf eens naar Brazilië te gaan." (LPS)





Bekijk het filmpje op www.hln.be/kortrijkdrumt





Meer over Kortrijk

Brazilië

samenleving