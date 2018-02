Film 'Opa' nu ook in andere steden 27 februari 2018

02u58 0

De film Opa heeft drieduizend kijkers naar Kinepolis in Kortrijk gelokt en heeft een score van 6,9 tot 7,2 op 10 gehaald. "Alleen de beste Vlaamse films komen boven 7 uit", zegt regisseur Marc Desmet uit Heestert. Opa draait na vijf weken niet meer in Kortrijk, maar door het succes zijn er nog drie extra voorstellingen, telkens om 20 uur. Morgen speelt de film in Kinepolis Brugge, overmorgen in Oostende en op 8 maart in Gent.





De langspeelfilm Opa toont verrassende (natuur)plekjes in Zwevegem en gaat over een grootvader die een hartaanval krijgt nadat er een lijk opduikt. De vroegere elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem, waar opa Fons als arbeider heeft gewerkt, staat centraal.





(LPS)