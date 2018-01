Film Opa beter dan K3 19 januari 2018

De langspeelfilm Opa, van regisseur Marc Desmet, mag langer in Kinepolis in Kortrijk draaien. De thriller deed het vorige week met 894 kijkers beter dan de film K3 Love Cruise (723 kijkers). Opa staat op de vierde plaats, op een totaal van achttien films, en duldt enkel FC De Kampioenen 3, Pitch Perfect 3 en Insidious: Chapter 3 voor zich. Kinepolis verlengt daarom de film met een week. Opa is nu al zeker tot en met dinsdag 23 januari te zien: elke dag om 17 uur in zaal 6 en om 20 uur in zaal 4 en op zaterdag 19 januari enkel om 15 uur in zaal 6. Opa, de film toont verrassende (natuur)plekjes in Zwevegem, gaat over een grootvader die een hartaanval krijgt nadat er een lijk opduikt. Opa Fons klapt toe. Tot kleindochter Lisa hem overtuigt om toch zijn verhaal te doen. De film is deels in zwart-wit als opa over het verleden vertelt en deels in kleur, in het heden. De vroegere elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem, waar opa Fons als arbeider werkte, staat centraal. De hoofdrollen worden vertolkt door Zwevegems theatermonument Eugène Delabie als opa Fons, Camille-Madeleine Vercruysse uit Avelgem als kleindochter Lisa en Yinthe Valcke uit Vichte als Sara, vriendin van Lisa. Ook Laurence Bauffe uit Avelgem, dienster Mieke in de fabriek, speelt een belangrijke rol. (LPS)