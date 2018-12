File op R8 door ongeval op ’t Ei LSI

17 december 2018

14u19

Bron: LSI 2

Een ongeval op de verkeerswisselaar ’t Ei in Kortrijk heeft maandagmiddag een file veroorzaakt op de Kortrijkse ring R8. Op ’t Ei kwamen drie auto’s rond 13 uur met elkaar in botsing. Door het ongeval bleven twee rijstroken ruim een uur voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde voor moeilijkheden op de R8 tussen Marke en Kortrijk-Zuid. Rond 14.15 uur waren de auto’s getakeld en was de hinder voorbij. Er was vooral blikschade.