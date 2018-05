File na ongeval op E17 HANS VERBEKE

23 mei 2018

20u01 0

Een ongeval waarbij twee auto's en een vrachtwagen betrokken waren, heeft woensdagavond voor file gezorgd op de E17 in de omgeving van Kortrijk. De botsing gebeurde rond half zeven in de richting van de Franse grens, ter hoogte van Kortrijk-Oost. Eén iemand raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de linker- en de middelste rijstrook een tijdlang versperd. De hinder sleepte meer dan een uur aan.