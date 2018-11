File in ochtendspits door botsing twee trucks op E17 17 november 2018

Op de E17 ter hoogte van het oprittencomplex in Zwevegem aan Kortrijk Oost kwam gisterenmorgen omstreeks 8 uur een vrachtwagen in schaar te staan.





De vrachtwagen reed in de richting van Frankrijk toen het mis ging na een aanrijding met een andere vrachtwagen. Uiteindelijk kwam de vrachtwagen in schaar te staan op de oprit en de rechterrijstrook. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgde wel voor heel wat verkeersellende.





Alhoewel het verkeer kon passeren op twee rijstroken stond al snel een file van een uur tot aan het op- en afrittencomplex in Waregem.





(AHK)