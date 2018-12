Fikse boete voor drugs op FlixBus LSI

19 december 2018

14u42

Bron: LSI 0

Een 45-jarige Georgiër is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een boete van 8.000 euro voor bezit van drugs. Op 26 oktober vorig jaar kon Mamuka A. bij een controle van de intercitybus FlixBus, die 16 landen in West-Europa met elkaar verbindt, betrapt worden met 60 joints en veertig paddo’s, paddestoelen met een hallucinerende werking. De politie nam de drugs op de parking van het Shell-tankstation in Marke (Kortrijk) in beslag. De Georgiër daagde niet op voor zijn proces.