Fietsroute doet pareltjes aan 11 augustus 2018

Wie Groot-Kortrijk op een unieke manier wil verkennen, kan een zomerfietstocht downloaden op www.zomerinkortrijk.be. De tocht van ongeveer 23 kilometer brengt je langs negen interessante stops. Je stopt aan eethuisje 't Plein in het voormalige kaartershuisje in park het Plein, fietsbar Bar Cyclette aan de achterkant van gewezen rusthuis Sint-Vincentius in de Groeningestraat, Bar Amorse in de Ijzerkaai, Barbootel Ahoi in een voormalig graanvrachtschip in de Handelskaai, zomerbar Nuba-R in de Trakelweg, zomerbar Het Vrolijk Verzet in hoeve te Coucx in de Marionetten en het Atypisch Atelier Publiek (A.A.P.) in de Spinnerij-straat 105. Er zijn ook stops in Marke in kinderboerderij en in zomerbar Kort-Bij. Een brochure van de zomerfietsroute ophalen kan ook, bij de dienst Toerisme. (LPS)